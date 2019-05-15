В Киеве запретили передавать коммунальное имущество и земли юрлицам из РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Депутаты Киевского городского совета на пленарном заседании приняли решение, которое предусматривает установление запрета о передаче коммунального имущества и земли юридическим лицам с российским уставным капиталом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевского городского совета, передает УНН.
Речь идет о моратории на передачу имущества и земельных участков коммунальной собственности территориальной общины Киева в собственность или пользование юридическим лицам, в уставных капиталах которых доля государства-агрессора составляет более 25 процентов, или конечным бенефициаром которых является государство-агрессор.
"Такое решение действительно назрело уже давно. Мало того, убежден, что подобный запрет нужно установить на всеукраинском уровне. Поэтому очень верю в то, что все украинские города последуют примеру из столицы, и примут аналогичные решения. Не исключаю, и даже очень надеюсь на такое развитие событий, при котором принятое сегодня Киевсоветом решение ляжет в основу законопроекта, который запретит продажу и передачу в аренду украинской земли и имущества представителям страны-агрессора на общенациональном уровне. Мы должны защищать Украину каждый на своем уровне, на различных фронтах в этой гибридной войне!" - отметил один из инициаторов решения, депутат Киевсовета Олег Петровец.
Соответствующее решение поддержал 61 депутат Киевсовета.
Напомним, на сегодняшнем заседании правительство расширило перечень запрещенных к ввозу в Украину товаров с РФ.