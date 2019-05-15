У Києві заборонили передавати комунальне майно та землі юрособам з РФ

Йдеться про мораторій на передачу майна та земельних ділянок комунальної власності територіальної громади Києва у власність або користування юридичним особам, у статутних капіталах яких частка держави-агресора становить більше 25 відсотків, або кінцевим бенефіціаром яких є держава-агресор.

"Таке рішення насправді назріло уже давно. Мало того, переконаний, що подібну заборону потрібно встановити на всеукраїнському рівні. Тому дуже вірю в те, що всі українські міста візьмуть приклад зі столиці, і приймуть аналогічні рішення. Не виключаю, і навіть дуже сподіваюся на такий розвиток подій, при якому прийняте сьогодні Київрадою рішення ляже в основу законопроекту, що заборонить продаж та передачу в оренду української землі та майна представникам країни-агресора на загальнонаціональному рівні. Мусимо захищати Україну кожен на своєму рівні, на різних фронтах у цій гібридній війні!" - зазначив один із ініціаторів рішення, депутат Київради Олег Петровець.

Відповідне рішення підтримав 61 депутат Київради.

Нагадаємо, на сьогоднішньому засіданні уряд розширив перелік заборонених до ввезення в Україну товарів з РФ.