В Киеве за минувшие сутки коронавирусом заболели 1053 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. За прошедшие сутки в Киеве выявили еще 1053 больных коронавирусом. Умерли 12 человек. Всего коронавирус унес жизни 950 киевлян. Об этом на своей странице в Facebook написал столичный мэр Виталий Кличко, передает УНН.
Так, подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 49 699.
Заболели:
▫️ 604 женщины в возрасте от 18 до 86 лет
▫️ 376 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет
▫️ 36 девочек от 2 месяцев до 17 лет и 37 мальчиков от 6 месяцев до 17 лет.
Заболели также 39 медиков.
Кличко отметил, что в больницы столицы госпитализировали 73 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за минувшие сутки 369 человек. Всего коронавирус преодолели 18 702 жителя Киева.
"Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Подольском районе - 170, в Деснянском - 133 и в Днепровском районе - 122 случая", - подытожил мэр столицы.
Напомним, в Украине уже 525 тыс. случаев COVID-19, за сутки новый антирекорд - 12 524.