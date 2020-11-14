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У Києві за минулу добу на коронавірус захворіли 1053 людини

У Києві за минулу добу на коронавірус захворіли 1053 людини

Київ • УНН

 • 14839 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. За минулу добу в Києві виявили ще 1053 хворих на коронавірус. Померли 12 людей. Усього коронавірус забрав життя 950 киян. Про це на своїй сторінці у Facebook написав столичний мер Віталій Кличко, передає УНН

Так, підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 49 699.

Захворіли:

▫️ 604 жінки віком від 18 до 86 років

▫️ 376 чоловіків віком від 18 до 89 рокiв

▫️ 36 дівчаток від 2 місяців до 17 років та 37 хлопчиків від 6 місяців до 17 років.

Захворіли також 39 медиків.

Кличко зазначив, що до лікарень столиці госпіталізували 73 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 369 людей. Усього коронавірус подолали 18 702 мешканці Києва.

"Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Подільському районі – 170, у Деснянському — 133 та в Дніпровському районі – 122 випадки", - підсумував мер столиці.

Нагадаємо, в Україні вже 525 тис. випадків COVID-19, за добу новий антирекорд — 12 524.

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