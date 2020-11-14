У Києві за минулу добу на коронавірус захворіли 1053 людини
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. За минулу добу в Києві виявили ще 1053 хворих на коронавірус. Померли 12 людей. Усього коронавірус забрав життя 950 киян. Про це на своїй сторінці у Facebook написав столичний мер Віталій Кличко, передає УНН.
Так, підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 49 699.
Захворіли:
▫️ 604 жінки віком від 18 до 86 років
▫️ 376 чоловіків віком від 18 до 89 рокiв
▫️ 36 дівчаток від 2 місяців до 17 років та 37 хлопчиків від 6 місяців до 17 років.
Захворіли також 39 медиків.
Кличко зазначив, що до лікарень столиці госпіталізували 73 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за минулу добу 369 людей. Усього коронавірус подолали 18 702 мешканці Києва.
"Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Подільському районі – 170, у Деснянському — 133 та в Дніпровському районі – 122 випадки", - підсумував мер столиці.
Нагадаємо, в Україні вже 525 тис. випадків COVID-19, за добу новий антирекорд — 12 524.