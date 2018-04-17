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В Киеве за минувший год было введено в эксплуатацию 33 тысячи квартир – эксперт

Киев • УНН

 • 9727 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Ориентировочное количество квартир, которые были в прошлом году введены в эксплуатацию только в столице, составляет 33 тысяч. Такое мнение высказал эксперт по недвижимости, сооснователь компании ЛУН.ua Андрей Мима, пишет УНН.

В Киеве за минувший год было введено в эксплуатацию 33 тысячи квартир – эксперт

“Я взял количество сданных в эксплуатацию метров по данным Госстата в Киеве и разделил на 50 метров. Чтобы приблизительно прикинуть, сколько квартир было сдано. В результате получилось, что в прошлом году Киеве было сдано 33 тысячи квартир, в области — 12 тысяч... Ясно, что это не точное количество. А лишь приблизительное. Но это гораздо ближе к реальности, чем с потолка взятые цифры”, — считает експерт.

Он отметил, что ситуация на рынке жилой недвижимости стабильная и говорить о переизбытке предложения не стоит.

Как сообщал УНН, эксперты считают, что инвестировать лучше в покупку жилья в новостройках, ведь покупая квартиры в старых домах, инвестор получает старые коммуникации. При выборе застройщика стоит обратить внимание на его историю и репутацию на рынке. Так, например, крупнейший столичный строительный холдинг “Киевгорстрой” на рынке уже 63 года. Как подсчитали в компании сейчас в домах возведенных “Киевгорстроем” проживает около 2 миллионов киевлян.

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