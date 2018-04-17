У Києві за минулий рік було введено в експлуатацію 33 тисячі квартир - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Орієнтовна кількість квартир, які були в минулому році введені в експлуатацію тільки в столиці, становить 33 тисяч. Таку думку висловив експерт з нерухомості, співзасновник компанії ЛУН.ua Андрій Міма, пише УНН.
"Я взяв кількість зданих в експлуатацію метрів, за даними Держстату в Києві, і розділив на 50 метрів. Щоб приблизно прикинути, скільки квартир було здано. У результаті вийшло, що в минулому році Києві було здано 33 тисячі квартир, в області - 12 тисяч ... Ясно, що це не точна кількість. А лише приблизна. Але це набагато ближче до реальності, ніж зі стелі взяті цифри", - вважає експерт.
Він зазначив, що ситуація на ринку житлової нерухомості стабільна і говорити про надлишок пропозиції не варто.
Як повідомляв УНН, експерти вважають, що інвестувати краще в покупку житла в новобудовах, адже купуючи квартири в старих будинках, інвестор отримує старі комунікації. При виборі забудовника варто звернути увагу на його історію і репутацію на ринку. Так, наприклад, найбільший столичний будівельний холдинг "Київміськбуд" на ринку вже 63 роки. Як підрахували в компанії зараз в будинках зведених "Київміськбудом" проживає близько 2 мільйонів киян.