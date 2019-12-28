В Киеве за сутки зафиксировали почти 190 ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. В пятницу, 27 декабря, в течение суток в столице произошло почти 190 ДТП. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева, передает УНН.
"За 27 декабря 2019 года на столичную службу 102 поступило 184 сообщения о ДТП, из которых в 15 авариях травмировались 17 человек", - говорится в сообщении.
Напомним, в четверг, 26 декабря, в течение суток в столице произошло 148 ДТП.
Как сообщалось, на Северном мосту оторвался деформационный стык температурного режима, из-за чего произошло ДТП с участием автомобиля Ford Transit.