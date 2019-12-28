У Києві за добу зафіксували майже 190 ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. У п’ятницю, 27 грудня, протягом доби в столиці сталося майже 190 дорожньо-транспортних пригод. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє пресслужба патрульної поліції Києва, передає УНН.
"За 27 грудня 2019 року на столичну службу 102 надійшло 184 повідомлення про ДТП, з яких у 15 автопригодах травмувалось 17 людей", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у четвер, 26 грудня, протягом доби в столиці сталося 148 ДТП.
Як повідомлялося, на Північному мосту відірвався деформаційний стик температурного режиму, через що сталося ДТП за участю автомобіля Ford Transit.