В Киеве за сутки зафиксировали 151 случай COVID-19, умерло 15 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. В Киеве за минувшие сутки обнаружили 151 больного коронавирусной болезнью, умерли от заболевания 15 человек. Об этом сообщает в своем Telegram-канале мэр столицы Виталий Кличко, передает УНН.
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"151 подтвержденный случай заболевания коронавирусом за сутки в столице. Умерли 15 человек. Всего за период пандемии в городе 4 681 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 196 592", - сообщил мэр города.
Детали
Так, за прошедшие сутки заболели 88 женщин в возрасте от 19 до 90 лет и 59 мужчин в возрасте от 19 до 83 лет. Также три девочки от 1 до 14 лет и один мальчик в возрасте 13 лет.
Всего в больницы столицы госпитализировали 30 больных коронавирусом, а также 145 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
Сообщается, что за минувшие сутки выздоровели 72 человека. В общем COVID-19 преодолели 124 573 жителя столицы.
По данным мэра Киева, больше всего случаев заболевания коронавирусной болезнью обнаружили в Днепровском районе - 87, в Голосеевском - 13, в Святошинском и Дарницком районах по 11 случаев.
Дополнение
За прошедшие сутки в Украине зафиксировано уже 2,088 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 3 мая - 2,4 тыс.