У Києві за добу зафіксували 151 випадок COVID-19, померло 15 людей

Цитата:

"151 підтверджений випадок захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 15 людей. Усього за період пандемії в місті 4681 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні - 196 592", - повідомив мер міста.

Деталі

Так, за минулу добу захворіли 88 жінок віком від 19 до 90 років і 59 чоловіків віком від 19 до 83 років. Також три дівчинки від 1 до 14 років та один хлопчик віком 13 років.

Всього до лікарень столиці госпіталізували 30 хворих на коронавірус, а також 145 осіб з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Повідомляється, що за минулу добу одужали 72 людини. Загалом COVID-19 подолали 124 573 мешканці столиці.

За даними мера Києва, найбільше випадків захворювання коронавірусною хворобою виявили в Дніпровському районі - 87, у Голосіївському – 13, у Святошинському і Дарницькому районах по 11 випадків.

Доповнення

За минулу добу в Україні зафіксовано вже 2,088 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 3 травня, — 2,4 тис.



