В Киеве за сутки обнаружили еще более 280 новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. В Киеве за минувшие сутки на COVID-19 заболели более 280 человек, погибли — 18. С начала пандемии в столице обнаружили более 142 тысяч случаев заражения коронавируса. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале, передает УНН.
Цитата
“+286 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (всего 142 316). +18 летальных случаев от вируса (всего 2 785). +47 госпитализированных пациентов. 2 преодолели коронавирус (всего 96 330) ”, - написал Кличко.
Детали
По данным мэра, за минувшие сутки в столице заболели COVID-19: 158 женщин в возрасте от 18 до 86 лет; 106 мужчин в возрасте от 19 до 87 лет; 12 девочек от 3 до 16 лет и 10 мальчиков от 4 месяцев до 16 лет
“Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Днепровском (63), Деснянском (63) и в Святошинском (31)”, — рассказал мэр.
Дополнение
В Украине зафиксировано уже более 1,406 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, 7 марта, — более 5 тысяч, что меньше уже третьи сутки. Количество госпитализированных за сутки — более 2,1 тысячи.