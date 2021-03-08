У Києві за добу виявили ще понад 280 нових випадків COVID-19

Цитата

“+286 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (загалом 142 316). +18 летальних випадків від вірусу (загалом 2785). +47 госпіталізованих пацієнтів. +2 подолали коронавірус (загалом 96 330)”, — написав Кличко.

Деталі

За даними мера, за минулу добу у столиці захворіли на COVID-19: 158 жінок віком від 18 до 86 років; 106 чоловіків віком від 19 до 87 років; 12 дівчаток від 3 до 16 років та 10 хлопчиків від 4 місяців до 16 років

“Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дніпровському (63), Деснянському (63) та в Святошинському (31)”, — розповів мер.

Доповнення

В Україні зафіксовано вже понад 1,406 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 7 березня, — понад 5 тисяч, що менше уже третю добу. Кількість госпіталізованих за добу — понад 2,1 тисячі.