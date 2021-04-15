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В Киеве за сутки обнаружили более 1,6 тыс. случаев COVID-19, умер 51 человек

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КИЕВ. 15 апреля. УНН. В столице коронавирусную болезнь COVID-19 за минувшие сутки обнаружили у 1625 человек, 51 человек умер от болезни. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко, пишет УНН.

Цитата

“1625 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (всего 181 691): 933 женщины в возрасте от 18 до 94 лет; 633 мужчины в возрасте от 18 до 91 лет; 30 девочек от 2 месяцев до 16 лет и 29 мальчиков от 1 до 17 лет”, — уведомить мэр.

По данным главы столицы, всего был зафиксирован 51 летальный случай от вируса, в общем — 4072.

Кроме того, в больницы столицы госпитализировали 154 больных коронавирусом, а также 345 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Преодолели коронавирус 706 человек, в общем 113 240.

Сообщается, что больше всего случаев заболевания зафиксировано в Дарницком (310), Деснянском (238) и в Подольском (224) районах.

Напомним

В Украине за минувшие сутки зафиксировано уже 1,9 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 14 апреля, — 16,4 тысяч. Это наибольшая цифра с начала недели.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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