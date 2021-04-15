У Києві за добу виявили більше 1,6 тис. випадків COVID-19, померла 51 людина

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“1625 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (загалом 181 691): 933 жінки віком від 18 до 94 років; 633 чоловіки віком від 18 до 91 років; 30 дівчаток від 2 місяців до 16 років та 29 хлопчиків від 1 до 17 років”, — повідоми мер.

За даними очільника столиці, всього був зафіксований 51 летальний випадок від вірусу, загалом — 4072.

Окрім того, до лікарень столиці госпіталізували 154 хворих на коронавірус, а також 345 осіб з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Подолали коронавірус 706 людей, загалом 113 240.

Повідомляється, що найбільше випадків захворювання зафіксовано в Дарницькому (310), Деснянському (238) та в Подільському (224) районах.

Нагадаємо

В Україні за минулу добу зафіксовано вже 1,9 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 14 квітня, — 16,4 тисячі. Це найбільша цифра з початку тижня.