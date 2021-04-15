В Україні вже 1,9 млн випадків COVID-19, за добу - 16 427
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. В Україні зафіксовано вже 1,9 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 14 квітня, - 16,4 тисячі, найбільша цифра з початку тижня. Високий показник летальних випадків за добу - 433. Госпіталізацій дещо менше, ніж учора, але досі понад 4 тисячі. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення міністра охорони здоров’я України Максима Степанова у Facebook.
"16 427 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 15 квітня 2021 року", - повідомив Степанов.
Також за минулу добу:
-
- госпіталізовано – 4 229 осіб;
-
- летальних випадків – 433;
-
- одужало – 11 148 осіб;
-
- здійснено тестувань за добу – 119 615 (зокрема методом ПЛР – 51 344, методом ІФА – 20 017, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 48 254).
-
За весь час пандемії в Україні:
-
- захворіло – 1 903 765 осіб;
-
- одужало – 1 453 766 осіб;
-
- летальних випадків – 38 658;
-
- проведено ПЛР-тестувань – 8 822 097.
-
Деталі
Зокрема, за минулу добу захворіли 628 дітей та 383 медпрацівники.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 625), Харківській (1 168), Хмельницькій (1 088), Запорізькій (1 015) та Дніпропетровській (1 005) областях.
При цьому за минулу добу 15 744 людини щеплено проти COVID-19 в Україні. Щеплення проводилось 124 мобільними бригадами з імунізації та 747 пунктами щеплення. Загалом 419 297 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 419 295 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном). Станом на 14 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 454 315 людей.
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:
-
- місто Київ – 1 625 випадків/ 2 220 щеплень;
-
- Вінницька область – 450 випадків/ 195 щеплень;
-
- Волинська область – 397 випадків/ 503 щеплення;
-
- Дніпропетровська область – 1 005 випадків/ 2 560 щеплень;
-
- Донецька область – 961 випадок/ 440 щеплень;
-
- Житомирська область – 648 випадків/ 826 щеплень;
-
- Закарпатська – 305 випадків/ 310 щеплень;
-
- Запорізька область – 1 015 випадків/ 540 щеплень;
-
- Івано-Франківська область – 194 випадки/ 516 щеплень;
-
- Київська область – 835 випадків/ 112 щеплень;
-
- Кіровоградська область – 183 випадки/ 680 щеплень;
-
- Луганська область – 292 випадки/ 250 щеплень;
-
- Львівська область – 748 випадків/ 2 340 щеплень;
-
- Миколаївська область – 404 випадки/ 470 щеплень;
-
- Одеська область – 881 випадок/ 540 щеплень;
-
- Полтавська область – 627 випадків/ 410 щеплень;
-
- Рівненська область – 505 випадків/ 330 щеплень;
-
- Сумська область – 644 випадки/ 330 щеплень;
-
- Тернопільська область – 403 випадки/ 380 щеплень;
-
- Харківська область – 1 168 випадків/ 230 щеплень;
-
- Херсонська область – 324 випадки/ 390 щеплень;
-
- Хмельницька область – 1 088 випадків/ 720 щеплень;
-
- Черкаська область – 747 випадків/ 0 щеплень;
-
- Чернівецька область – 252 випадки/ 260 щеплень;
-
- Чернігівська область – 726 випадків/ 192 щеплення.
-
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 16-у місці за поширенням і на 18-у - за кількістю смертей від COVID-19.
Доповнення
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.
З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. Голова МОЗ Степанов зазначав, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.
Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.
З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 квітня.
У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".
Раніше Прем'єр Денис Шмигаль заявляв, що в Україні введуть локдаун, якщо більшість областей опиниться в "червоній" зоні.