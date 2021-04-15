В Україні вже 1,9 млн випадків COVID-19, за добу - 16 427

"16 427 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 15 квітня 2021 року", - повідомив Степанов.

Також за минулу добу:



госпіталізовано – 4 229 осіб;



летальних випадків – 433;



одужало – 11 148 осіб;



здійснено тестувань за добу – 119 615 (зокрема методом ПЛР – 51 344, методом ІФА – 20 017, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 48 254).



За весь час пандемії в Україні:



захворіло – 1 903 765 осіб;



одужало – 1 453 766 осіб;



летальних випадків – 38 658;



проведено ПЛР-тестувань – 8 822 097.



Деталі

Зокрема, за минулу добу захворіли 628 дітей та 383 медпрацівники.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 625), Харківській (1 168), Хмельницькій (1 088), Запорізькій (1 015) та Дніпропетровській (1 005) областях.

При цьому за минулу добу 15 744 людини щеплено проти COVID-19 в Україні. Щеплення проводилось 124 мобільними бригадами з імунізації та 747 пунктами щеплення. Загалом 419 297 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 419 295 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном). Станом на 14 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 454 315 людей.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:



місто Київ – 1 625 випадків/ 2 220 щеплень;



Вінницька область – 450 випадків/ 195 щеплень;



Волинська область – 397 випадків/ 503 щеплення;



Дніпропетровська область – 1 005 випадків/ 2 560 щеплень;



Донецька область – 961 випадок/ 440 щеплень;



Житомирська область – 648 випадків/ 826 щеплень;



Закарпатська – 305 випадків/ 310 щеплень;



Запорізька область – 1 015 випадків/ 540 щеплень;



Івано-Франківська область – 194 випадки/ 516 щеплень;



Київська область – 835 випадків/ 112 щеплень;



Кіровоградська область – 183 випадки/ 680 щеплень;



Луганська область – 292 випадки/ 250 щеплень;



Львівська область – 748 випадків/ 2 340 щеплень;



Миколаївська область – 404 випадки/ 470 щеплень;



Одеська область – 881 випадок/ 540 щеплень;



Полтавська область – 627 випадків/ 410 щеплень;



Рівненська область – 505 випадків/ 330 щеплень;



Сумська область – 644 випадки/ 330 щеплень;



Тернопільська область – 403 випадки/ 380 щеплень;



Харківська область – 1 168 випадків/ 230 щеплень;



Херсонська область – 324 випадки/ 390 щеплень;



Хмельницька область – 1 088 випадків/ 720 щеплень;



Черкаська область – 747 випадків/ 0 щеплень;



Чернівецька область – 252 випадки/ 260 щеплень;



Чернігівська область – 726 випадків/ 192 щеплення.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 16-у місці за поширенням і на 18-у - за кількістю смертей від COVID-19.

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. Голова МОЗ Степанов зазначав, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.

Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.

З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 квітня.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".

Раніше Прем'єр Денис Шмигаль заявляв, що в Україні введуть локдаун, якщо більшість областей опиниться в "червоній" зоні.