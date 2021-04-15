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В Украине уже 1,9 млн случаев COVID-19, за сутки - 16 427

В Украине уже 1,9 млн случаев COVID-19, за сутки - 16 427

Киев  •  УНН

 • 28635 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. В Украине зафиксировано уже 1,9 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 14 апреля, - 16,4 тысячи, самая большая цифра с начала недели. Высокий показатель летальных случаев за сутки - 433. госпитализаций несколько меньше, чем вчера, но до сих пор больше 4 тысяч. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение министра здравоохранения Украины Максима Степанова в Facebook.

"16 427 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 15 апреля 2021 года", - сообщил Степанов.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы - 4229 человек;
  • летальных случаев - 433;
  • выздоровели - 11148 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки - 119 615 (в том числе методом ПЦР - 51 344, методом ИФА - 20 017, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 48 254).

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 1 903 765 человек;
  • выздоровели - 1 453 766 человек;
  • летальных исходов - 38 658;
  • проведено ПЦР-тестов - 8 822 097.

Детали

В частности, за минувшие сутки заболели 628 детей и 383 медработника.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1625), Харьковской (1168), Хмельницкой (1088), Запорожской (1015) и Днепропетровской (1005) областях.

При этом за прошедшие сутки 15 744 человека привито против COVID-19 в Украине. Прививки проводились 124 мобильными бригадами по иммунизации и 747 пунктами прививки. В общем 419 297 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 419 295 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом). По состоянию на 14 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 454 315 человек.

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:

  • Киев - 1625 случаев / 2220 прививок;
  • Винницкая область - 450 случаев / 195 прививок;
  • Волынская область - 397 случаев / 503 прививки;
  • Днепропетровская область - 1005 случаев / 2560 прививок;
  • Донецкая область - 961 случай / 440 прививок;
  • Житомирская область - 648 случаев / 826 прививок;
  • Закарпатская - 305 случаев / 310 прививок;
  • Запорожская область - 1015 случаев / 540 прививок;
  • Ивано-Франковская область - 194 случая / 516 прививок;
  • Киевская область - 835 случаев / 112 прививок;
  • Кировоградская область - 183 случая / 680 прививок;
  • Луганская область - 292 случая / 250 прививок;
  • Львовская область - 748 случаев / 2340 прививок;
  • Николаевская область - 404 случая / 470 прививок;
  • Одесская область - 881 случай / 540 прививок;
  • Полтавская область - 627 случаев / 410 прививок;
  • Ровенская область - 505 случаев / 330 прививок;
  • Сумская область - 644 случая / 330 прививок;
  • Тернопольская область - 403 случая / 380 прививок;
  • Харьковская область - 1168 случаев / 230 прививок;
  • Херсонская область - 324 случая / 390 прививок;
  • Хмельницкая область - 1088 случаев / 720 прививок;
  • Черкасская область - 747 случаев / 0 прививок;
  • Черновицкая область - 252 случая / 260 прививок;
  • Черниговская область - 726 случаев / 192 прививки.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 16-м месте по распространению и на 18-м - по количеству смертей от COVID-19.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. Глава Минздрава Степанов отмечал, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.

Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.

С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 апреля.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".

Ранее Премьер Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине введут локдаун, если большинство областей окажется в "красной" зоне.

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