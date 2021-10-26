В Киеве за сутки от COVID-19 умерло 37 человек, заболело более 1 100
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. В столице за прошедшие сутки обнаружили 1135 больных коронавирусом, 37 человек умерли. Об этом в Facebook сообщил мэр города Виталий Кличко, передает УНН.
Детали
За прошедшие сутки в Киеве COVID-19 заболели: 659 женщин в возрасте от 18 до 92 лет, 392 мужчины в возрасте от 18 до 91 года, 43 девочки в возрасте от 1 месяца до 17 лет и 41 мальчик в возрасте от 2 месяцев до 17 лет.
В больницы столицы госпитализировали 169 больных коронавирусом, а также 327 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями. Выздоровело за прошедшие сутки 314 человек.
Наибольшее количество случаев заболевания накануне выявили в таких районах: Дарницком (221), Деснянском (167) и Шевченковском (131).
С начала пандемии в Киеве от коронавируса умерло 5937 человек. Подтвержденных случаев заболевания по состоянию на сегодня — 252 921. Преодолел вирус 226 761 житель столицы.
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