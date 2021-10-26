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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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У Києві за добу від COVID-19 померло 37 людей, захворіло понад 1 100

Київ • УНН

 • 18764 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У столиці протягом минулої доби виявили 1135 хворих на коронавірус, 37 людей померли. Про це у Facebook повідомив мер міста Віталій Кличко, інформує УНН.

У Києві за добу від COVID-19 померло 37 людей, захворіло понад 1 100

Деталі

Протягом минулої доби у Києві на COVID-19 захворіли: 659 жінок віком від 18 до 92 років, 392 чоловіки віком від 18 до 91 року, 43 дівчинки віком від 1 місяця до 17 років і 41 хлопчик віком від 2 місяців до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 169 хворих на коронавірус, а також 327 осіб із підозрою на COVID-19 та пневмоніями. Одужало протягом минулої доби 314 людей.

Найбільше випадків захворювання виявили напередодні у таких районах: Дарницькому (221), Деснянському (167) та Шевченківському (131).

Від початку пандемії в Києві від коронавірусу померло 5937 осіб. Підтверджених випадків захворювання станом на сьогодні — 252 921. Подолав вірус 226 761 житель столиці.

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