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В Киеве за сутки - еще 453 случая коронавируса, 11 человек умерли

Киев • УНН

 • 19385 просмотра

КИЕВ. 21 мая. УНН. В Киеве за минувшие сутки обнаружили еще 453 больных COVID-19. Умерли 11 человек. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга в пятницу, передает корреспондент УНН.

В Киеве за сутки - еще 453 случая коронавируса, 11 человек умерли

Цитата

“Ситуация с заболеваемостью в столице стабилизировалась. Количество больных уменьшилось. Но вирус никуда не делся. Поэтому очень важно не пренебрегать угрозой и соблюдать все необходимые правила, — подчеркнул мэр. — За прошедшие сутки в городе обнаружили 453 инфицированных. Умерли 11 человек — 6 женщин и 5 мужчин. Всего за период пандемии в столице 4994 летальных случая от вируса. А подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодня 203 780”.

Детали

По словам городского головы, среди заболевших 264 женщины в возрасте от 20 до 83 лет и семь девочек от 6 до 16 лет, а также 167 мужчин в возрасте от 29 до 90 лет и 15 мальчиков от 3 до 15 лет. Заболели, в том числе двое медиков.

За прошедшие сутки в стационары медучреждений попали 40 больных коронавирусом. Также госпитализировали 187 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели прошедшие сутки 2307 киевлян. Всего коронавирус преодолели 140 267 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Святошинском районе — 106, в Соломенском — 100 и в Голосеевском районе — 67 случаев.

В целом, сообщил Кличко, в стационарах столицы сегодня лечатся 1073 больных коронавирусом. 896 пациентов — в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 1018 человек. Под аппаратами ИВЛ — 35 больных. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях сегодня — более 21%. Из них с кислородом заполнены — почти 24% коек.

Дополнение

По данным Минздрава, в Украине зафиксировано уже 2,175 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 20 мая, — 4,9 тысячи, что меньше, чем днем ранее. Умерло за сутки опять 200 человек.

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