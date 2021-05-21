У Києві за добу - ще 453 випадки коронавірусу, 11 людей померли

Цитата

“Ситуація із захворюваністю в столиці стабілізувалася. Кількість хворих зменшилася. Але вірус нікуди не подівся. Тому дуже важливо не нехтувати загрозою і дотримуватися всіх необхідних правил, — підкреслив мер. — Минулої доби в місті виявили 453 інфікованих. Померли 11 людей — 6 жінок та 5 чоловіків. Усього за період пандемії в столиці 4994 летальних випадки від вірусу. А підтверджених випадків захворювання в місті на сьогодні 203 780”.

Деталі

Зі слів міського голови, серед тих, хто захворів 264 жінки віком від 20 до 83 років і сім дівчаток від 6 до 16 років, а також 167 чоловіків віком від 29 до 90 років і 15 хлопчиків від 3 до 15 років. Захворіли, зокрема, двоє медиків.

Минулої доби в стаціонари медзакладів потрапили 40 хворих на коронавірус. Також госпіталізували 187 пацієнтів з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 2307 киян. Усього коронавірус подолали 140 267 мешканців столиці.

Найбільше випадків захворювання виявили в Святошинському районі — 106, у Солом’янському — 100 та в Голосіївському районі — 67 випадків.

Загалом, повідомив Кличко, у стаціонарах столиці сьогодні лікуються 1073 хворих на коронавірус. 896 пацієнтів — у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 1018 людей. Під апаратами ШВЛ — 35 хворих. Заповненість ліжок в комунальних медзакладах сьогодні — понад 21%. Із них із киснем заповнені — майже 24% ліжок.

Доповнення

За даними МОЗ, в Україні зафіксовано вже 2,175 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 20 травня, — 4,9 тисячі, що менше, ніж днем раніше. Померло за добу знову 200 людей.