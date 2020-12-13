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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 72518 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 95663 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 115266 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

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3 марта, 11:09 • 150379 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 198686 просмотра

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В Киеве за сутки подтвердили еще более 1,1 тыс. случаев COVID-19

В Киеве за сутки подтвердили еще более 1,1 тыс. случаев COVID-19

Киев  •  УНН

 • 12873 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. За минувшие сутки в Киеве коронавирусной болезни COVID-19 обнаружили у 1125 человек, в целом выявлено уже более 91 тыс. случаев. Об этом написал мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook, передает УНН.

“1125 больных коронавирусом обнаружили в Киеве за минувшие сутки. 10 человек умерли. Всего коронавирус унес жизни 1584 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 91 138”, — написал Кличко.

По его словам, за сутки заболели:

• 602 женщины в возрасте от 18 до 90 лет
• 437 мужчин в возрасте от 18 до 91 лет
• 42 девочки от 5 месяцев до 17 лет и 44 мальчика от 2 месяцев до 17 лет.

Также заболели, в частности, 54 медики.

“В больницы столицы госпитализировали 72 пациента. Другие — на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 189 человек. Всего коронавирус преодолели 28 817 жителей Киева”, — отметил Кличко.

Кроме того, по его словам, больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Днепровском районе — 291, в Дарницком — 286 и в Деснянском районе — 136 случаев.

Напомним, в Украине на утро воскресенья, 13 декабря, зафиксировано уже 894 тыс. случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост — 9176.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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