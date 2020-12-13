В Киеве за сутки подтвердили еще более 1,1 тыс. случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. За минувшие сутки в Киеве коронавирусной болезни COVID-19 обнаружили у 1125 человек, в целом выявлено уже более 91 тыс. случаев. Об этом написал мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook, передает УНН.
“1125 больных коронавирусом обнаружили в Киеве за минувшие сутки. 10 человек умерли. Всего коронавирус унес жизни 1584 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 91 138”, — написал Кличко.
По его словам, за сутки заболели:
• 602 женщины в возрасте от 18 до 90 лет
• 437 мужчин в возрасте от 18 до 91 лет
• 42 девочки от 5 месяцев до 17 лет и 44 мальчика от 2 месяцев до 17 лет.
Также заболели, в частности, 54 медики.
“В больницы столицы госпитализировали 72 пациента. Другие — на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 189 человек. Всего коронавирус преодолели 28 817 жителей Киева”, — отметил Кличко.
Кроме того, по его словам, больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Днепровском районе — 291, в Дарницком — 286 и в Деснянском районе — 136 случаев.
Напомним, в Украине на утро воскресенья, 13 декабря, зафиксировано уже 894 тыс. случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост — 9176.