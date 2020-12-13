У Києві за добу підтвердили ще понад 1,1 тис. випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. За минулу добу у Києві коронавірусну хворобу COVID-19 виявили у 1125 людей, загалом виявлено вже понад 91 тис. випадків. Про це написав мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“1125 хворих на коронавірус виявили в Києві за минулу добу. 10 людей померли. Всього коронавірус забрав життя 1584 киян. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 91 138”, — написав Кличко.
За його словами, за добу захворіли:
• 602 жінки віком від 18 до 90 років
• 437 чоловіків віком від 18 до 91 років
• 42 дівчинки від 5 місяців до 17 років та 44 хлопчика від 2 місяців до 17 років.
Також захворіли, зокрема, 54 медики.
“До лікарень столиці госпіталізували 72 пацієнти. Інші — на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за минулу добу 189 людей. Всього коронавірус подолали 28 817 мешканців Києва”, — зазначив Кличко.
Окрім того, за його словами, найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дніпровському районі — 291, в Дарницькому — 286 та в Деснянському районі — 136 випадків.
Нагадаємо, в Україні на ранок неділі, 13 грудня, зафіксовано вже 894 тис. випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст — 9176.