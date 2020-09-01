В Киеве за сутки коронавирус обнаружили у 176 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. В Киеве за последние сутки коронавирус подтвердили у 176 человек, больше всего случаев зафиксировано в Днепровском районе. Всего с начала пандемии в столице COVID-19 заболело 13546 человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.
"У 176 жителей столицы обнаружили коронавирус за прошедшие сутки. Пять человек скончались. За весь период коронавирус унес жизни 213 киевлян. В настоящее время в столице уже 13546 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - говорится в сообщении.
Отмечается, что заболели:
▪️ 101 женщина (в возрасте от 18 до 86 лет);
▪️ 62 мужчины (в возрасте от 19 до 93 лет);
▪️ 9 девочек (от 2 до 13 лет);
▪️ 4 мальчиков (от 4 до 16 лет).
Указывается, что заболели в том числе и 11 медиков. В больницы столицы госпитализировали 34 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.
"Больше всего случаев заболевания обнаружили: в Днепровском районе - 27, в Соломенском - 26 и в Деснянском районе - 25 случаев", - резюмировал Кличко.
Как сообщалось ранее в УНН, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.