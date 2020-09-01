У Києві за добу коронавірус виявили у 176 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. У Києві за останню добу коронавірус підтвердили у 176 людей, найбільше випадків зафіксовано у Дніпровському районі. Всього з початку пандемії у столиці на COVID-19 захворіло 13546 осіб. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає УНН.
"У 176 мешканців столиці виявили коронавірус за минулу добу. П‘ятеро людей померли. За весь період коронавірус забрав життя 213 киян. На сьогодні у столиці вже 13546 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що захворіли:
▪️ 101 жінка (віком від 18 до 86 років);
▪️ 62 чоловіки (віком від 19 до 93 рокiв);
▪️ 9 дівчаток (від 2 до 13 років);
▪️ 4 хлопчиків (від 4 до 16 років).
Вказується, що захворіли, зокрема, і 11 медиків. До лікарень столиці госпіталізували 34 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
"Найбільше випадків захворювання виявили: у Дніпровському районі – 27, у Солом’янському – 26 та у Деснянському районі – 25 випадків", - резюмував Кличко.
Як повідомлялося раніше в УНН, у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.