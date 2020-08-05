В Киеве за сутки коронавирус обнаружили у 150 человек, в общем - уже более 8800 случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. За минувшие сутки в Киеве коронавирус обнаружили у 150 человек. Всего в городе 8812 подтвержденных случаев коронавирусного заболевания COVID-19. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале, передает корреспондент УНН.
"Еще у 150 жителей столицы обнаружили коронавирус за прошедшие сутки. 1 человек умер. За весь период коронавирус унес жизни 139 киевлян. В настоящее время в столице уже 8812 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал Кличко.
По его словам, заболели:
▪️ 81 женщина (в возрасте от 18 до 95 лет);
▪️ 61 мужчина (в возрасте от 20 до 79 лет);
▪️ 5 девочек (от 5 до 17 лет);
▪️ 3 мальчика (от 4 до 15 лет).
Также заболели в том числе и 6 медиков.
"В больницы столицы госпитализировали 25 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей", - отметил Кличко.
Кроме того, он отметил, что выздоровели за сутки 44 больных COVID-19. Всего за период пандемии болезнь преодолели 3088 жителей Киева.
Напомним, в Украине за сутки зафиксировали два "коронавирусных антирекорда" .