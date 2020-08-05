У Києві за добу коронавірус виявили у 150 людей, загалом - вже понад 8800 випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. За минулу добу у Києві коронавірус виявили у 150 людей. Всього у місті 8812 підтверджених випадків коронавірусного захворювання COVID-19. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі, передає кореспондент УНН.
"Ще у 150 мешканців столиці виявили коронавірус за минулу добу. 1 людина померла. За весь період коронавірус забрав життя 139 киян. На сьогодні у столиці вже 8812 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - написав Кличко.
За його словами, захворіли:
▪️ 81 жінка (віком від 18 до 95 років);
▪️ 61 чоловік (віком від 20 до 79 років);
▪️ 5 дівчаток (від 5 до 17 років);
▪️ 3 хлопчики (від 4 до 15 років).
Також захворіли, зокрема, і 6 медиків.
"До лікарень столиці госпіталізували 25 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів", - зазначив Кличко.
Окрім того, він наголосив, що одужало за добу 44 хворих на COVID-19. Загалом за період пандемії хворобу подолали 3088 мешканців Києва.
Нагадаємо, в Україні за добу зафіксували два "коронавірусні антирекорди".