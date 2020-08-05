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19 березня, 18:42 • 37009 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 79067 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

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19 березня, 10:24 • 112370 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

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Ексклюзив
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В Україні за добу зафіксували два "коронавірусні антирекорди"

В Україні за добу зафіксували два "коронавірусні антирекорди"

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 серпня. УНН. За минулу добу в Україні антирекорд за кількість людей, у яких підтвердили коронавірус - 1271 людина, з них 82 дитини та 53 медики. Також антирекорд за кількістю госпіталізованих – 293 людини. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

"Сьогодні у нас черговий антирекорд... антирекорд по кількості захворівших. За останню добу у нас 1271 особа, яка захворіла на COVID-19, з них 82 дитини, а також 53 медичних працівники. У нас черговий рекорд щодо кількості госпіталізованих. За останню добу було госпіталізовано 293 людини. У нас дуже багато людей, які померли – 24 українці, які за останню добу померли від коронавірусної хвороби. Одужало 514 пацієнтів", - сказав Степанов.

Нагадаємо, Україні на ранок 5 серпня зафіксовано вже 75490 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових - 1271.

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