В Україні за добу зафіксували два "коронавірусні антирекорди"

"Сьогодні у нас черговий антирекорд... антирекорд по кількості захворівших. За останню добу у нас 1271 особа, яка захворіла на COVID-19, з них 82 дитини, а також 53 медичних працівники. У нас черговий рекорд щодо кількості госпіталізованих. За останню добу було госпіталізовано 293 людини. У нас дуже багато людей, які померли – 24 українці, які за останню добу померли від коронавірусної хвороби. Одужало 514 пацієнтів", - сказав Степанов.

Нагадаємо, Україні на ранок 5 серпня зафіксовано вже 75490 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових - 1271.