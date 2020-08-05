В Украине за сутки зафиксировали два "коронавирусных антирекорда"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. За прошедшие сутки в Украине антирекорд по количеству людей, у которых подтвердили коронавирус - 1271 человек, из них 82 ребенка и 53 медика. Также антирекорд по количеству госпитализированных - 293 человека. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Сегодня у нас очередной антирекорд... антирекорд по количеству заболевших. За последние сутки у нас 1271 человек, заболевший COVID-19, из них 82 ребенка, а также 53 медицинских работника. У нас очередной рекорд по количеству госпитализированных. За последние сутки были госпитализированы 293 человека. У нас очень много людей, умерших - 24 украинца, которые за последние сутки умерли от коронавирусной болезни. Выздоровели 514 пациентов", - сказал Степанов.
Напомним, в Украине на утро 5 августа зафиксировано уже 75 490 случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых - 1271.