В Украине за сутки зафиксировали два "коронавирусных антирекорда"

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 104033 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 113469 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 118361 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 152869 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 117471 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 143130 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104604 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102881 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105285 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102356 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Украине за сутки зафиксировали два "коронавирусных антирекорда"

В Украине за сутки зафиксировали два "коронавирусных антирекорда"

Киев  •  УНН

 • 25176 просмотра

КИЕВ. 5 августа. УНН. За прошедшие сутки в Украине антирекорд по количеству людей, у которых подтвердили коронавирус - 1271 человек, из них 82 ребенка и 53 медика. Также антирекорд по количеству госпитализированных - 293 человека. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Сегодня у нас очередной антирекорд... антирекорд по количеству заболевших. За последние сутки у нас 1271 человек, заболевший COVID-19, из них 82 ребенка, а также 53 медицинских работника. У нас очередной рекорд по количеству госпитализированных. За последние сутки были госпитализированы 293 человека. У нас очень много людей, умерших - 24 украинца, которые за последние сутки умерли от коронавирусной болезни. Выздоровели 514 пациентов", - сказал Степанов.

Напомним, в Украине на утро 5 августа зафиксировано уже 75 490 случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых - 1271.

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