В Киеве за сутки коронавирус обнаружили у 110 человек, в общем - уже 7800 случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. В Киеве за последние сутки обнаружили коронавирус у 110 человек, всего в столице уже 7800 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале, передает УНН.
"Еще у 110 жителей Киева обнаружили коронавирус за прошедшие сутки. Один человек умер. За весь период коронавирус унес жизни 130 киевлян. На сегодня в столице уже 7800 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - говорится в сообщении.
Отмечается, что заболели за прошедшие сутки:
▪️ 45 женщин (в возрасте от 18 до 81 лет);
▪️ 59 мужчин (в возрасте от 19 до 71 лет)
▪️ 2 девочки (11 и 15 лет);
▪️ 4 мальчика (от 2 до 6 лет).
"В больницы столицы госпитализировали 9 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. За минувшие сутки выздоровели 82 человека. Всего коронавирус преодолели 2830 жителей Киева. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе - 45. В Оболонском и Днепровском - по 14. Также в Дарницком районе - 12 случаев", - резюмировал Кличко.
В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.