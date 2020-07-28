У Києві за добу коронавірус виявили у 110 осіб, загалом - вже 7800 випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. У Києві за останню добу виявили коронавірус у 110 людей, загалом у столиці вже 7800 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram-каналі, передає УНН.
"Ще у 110 мешканців Києва виявили коронавірус за минулу добу. Одна людина померла. За весь період коронавірус забрав життя 130 киян. На сьогодні в столиці вже 7800 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що захворіли за минулу добу:
▪️ 45 жінок (віком від 18 до 81 років);
▪️ 59 чоловіків (віком від 19 до 71 рокiв);
▪️ 2 дівчинки (11 і 15 років);
▪️ 4 хлопчики (від 2 до 6 років).
"До лікарень столиці госпіталізували 9 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. За минулу добу одужали 82 людини. Всього коронавірус подолали 2830 мешканців Києва. Найбільше випадків захворювання виявили в Солом’янському районі – 45. В Оболонському та Дніпровському – по 14. Та в Дарницькому районі – 12 випадків", - резюмував Кличко.
У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.