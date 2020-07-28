У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. За добу найбільша кількість нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 зареєстрована у Львівській, Івано-Франківській, Рівненській областях та у місті Києві. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість випадків (коронавірусної хвороби COVID-19 - ред.) зареєстрована у Львівській області – 147, Івано-Франківській області – 103, Рівненській області – 83 та у місті Києві – 110", - сказав міністр.
За даними Telegram-каналу МОЗ "Коронавірус у регіонах", загалом в Україні виявлено 66 575 випадків коронавірусної хвороби COVID-19: нових за добу - 919 випадків, загалом одужало - 36 744 особи (+622 за добу), померло - 1 629 осіб (+13 за добу), підозри на хворобу отримали - 118 002 особи (+1 219 за добу).
Загалом випадки виявлено:
▪️ Вінницька область — 2 627 (+38);
▪️ Волинська область — 3 648 (+32);
▪️ Дніпропетровська область — 1 334 (+4);
▪️ Донецька область — 852 (+2);
▪️ Житомирська область — 1 744 (+21);
▪️ Закарпатська область — 4 940 (+66);
▪️ Запорізька область — 753 (+3);
▪️ Івано-Франківська область — 4 224 (+103);
▪️ Кіровоградська область — 697 (+2);
▪️ м. Київ — 7 800 (+110);
▪️ Київська область — 3 590 (+42);
▪️ Львівська область — 9 099 (+147);
▪️ Луганська область — 121 (+1);
▪️ Миколаївська область — 562 (+3);
▪️ Одеська область — 3 031 (+71);
▪️ Полтавська область — 401 (+7);
▪️ Рівненська область — 5 784 (+83);
▪️ Сумська область — 454 (+9);
▪️ Тернопільська область — 2 822 (+49);
▪️ Харківська область — 3 478 (+47);
▪️ Херсонська область — 221 (+1);
▪️ Хмельницька область — 1 069 (+10);
▪️ Чернівецька область — 5 692 (+58);
▪️ Черкаська область — 906 (+4);
▪️ Чернігівська область — 726 (+6).
Як повідомлялося в УНН, в Україні на ранок 28 липня зафіксовано вже 66 575 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових випадків збільшилась - до понад 900.