В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. За сутки наибольшее количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 зарегистрировано во Львовской, Ивано-Франковской, Ровенской областях и в Киеве. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество случаев (коронавирусной болезни COVID-19 - ред.) зарегистрировано во Львовской области - 147, Ивано-Франковской области - 103, Ровенской области - 83 и в Киеве - 110", - сказал министр.
По данным Telegram-канала Минздрава "Коронавирус в регионах", всего в Украине выявлено 66575 случаев коронавирусной болезни COVID-19: новых за сутки - 919 случаев, в общем выздоровели - 36744 человека (+622 за сутки), умерло - 1629 человек (+13 за сутки), подозрения на болезнь получили - 118 002 человека (1 219 за сутки).
В общем случаи выявлено:
▪️ Винницкая область - 2627 (+38);
▪️ Волынская область - 3648 (+32);
▪️ Днепропетровская область - 1334 (+4);
▪️ Донецкая область - 852 (+2);
▪️ Житомирская область - 1744 (+21);
▪️ Закарпатская область - 4940 (+66);
▪️ Запорожская область - 753 (+3);
▪️ Ивано-Франковская область - 4224 (+103);
▪️ Кировоградская область - 697 (+2);
▪️ г. Киев - 7800 (+110);
▪️ Киевская область - 3590 (+42);
▪️ Львовская область - 9099 (+147);
▪️ Луганская область - 121 (+1);
▪️ Николаевская область - 562 (+3);
▪️ Одесская область - 3031 (+71);
▪️ Полтавская область - 401 (7);
▪️ Ровенская область - 5784 (+83);
▪️ Сумская область - 454 (+9);
▪️ Тернопольская область - 2822 (+49);
▪️ Харьковская область - 3478 (+47);
▪️ Херсонская область - 221 (+1);
▪️ Хмельницкая область - 1069 (+10);
▪️ Черновицкая область - 5692 (+58);
▪️ Черкасская область - 906 (+4);
▪️ Черниговская область - 726 (6).
Как сообщалось в УНН, в Украине на утро 28 июля зафиксировано уже 66 575 случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых случаев увеличилась - до более 900.