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В Киеве за сутки более 400 новых случаев коронавируса, умерло 11 человек

Киев • УНН

 • 16076 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. За прошедшие сутки в столице зафиксировали 433 новых случаев заболевания коронавирусом, умерло 11 человек. Об этом пишет УНН со ссылкой на страницу в Facebook мэра Киева Виталия Кличко.

В Киеве за сутки более 400 новых случаев коронавируса, умерло 11 человек

Детали

За сутки в столице 433 подтвержденных случая заболевания коронавирусом (всего 203327). Среди заболевших 259 женщин в возрасте от 18 до 88 лет, 156 мужчин в возрасте от 20 до 85 лет. Также 6 девочек от 6 месяцев до 16 лет и 10 мальчиков от 10 месяцев до 17 лет. Умерло 11 летальных случаев от вируса (всего 4983).

Сообщается, что госпитализировали 55 больных коронавирусом. Также с подозрением на COVID-19 и пневмониями госпитализированы 105 человек.

В частности, преодолели болезнь 3001 человек (всего 137960).

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Святошинском (127), Голосеевском (56), Шевченковском (48).

Добавим

В Украине зафиксировано уже 2,17 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 19 мая, — 5,1 тысяч, что на уровне с предыдущими сутками. Умерло за сутки 200 человек.

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