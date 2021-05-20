У Києві за добу більше 400 нових випадків коронавірусу, померло 11 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Минулої доби в столиці зафіксували 433 нових випадків захворювання коронавірусом, померло 11 людей. Про це пише УНН з посиланням на сторінку в Facebook мера Києва Віталія Кличка.
Деталі
За добу в столиці 433 підтверджених випадки захворювання коронавірусом (загалом 203 327). Серед захворілих 259 жінок віком від 18 до 88 років, 156 чоловіків віком від 20 до 85 років. Також 6 дівчаток від 6 місяців до 16 років та 10 хлопчиків від 10 місяців до 17 років. Померло 11 летальних випадків від вірусу (загалом 4983).
Повідомляється, що госпіталізували 55 хворих коронавірусом. Також з підозрою на COVID-19 та пневмоніями госпіталізовано 105 людей.
Зокрема, подолали хворобу 3001 людина (загалом 137 960).
Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Святошинському (127), Голосіївському (56), Шевченківському (48).
Додамо
В Україні зафіксовано вже 2,17 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 19 травня, — 5,1 тисячі, що на рівні з попередньою добою. Померло за добу 200 людей.