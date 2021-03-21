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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 46038 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 64317 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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В Киеве за сутки 434 больных на коронавирус, умерло 28 человек - Кличко

В Киеве за сутки 434 больных на коронавирус, умерло 28 человек - Кличко

Киев  •  УНН

 • 15127 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. За прошедшие сутки в столице обнаружили 434 больных на коронавирус. Умерло 28 человек. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.

Цитата

“434 подтвержденных случая заболевания на коронавирус за сутки в столице. Умерло 28 человек. Всего за период пандемии в городе 3062 летальных случая от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 152 637”, — сообщил Кличко.

Детали

Заболели 264 женщины, 152 мужчин, 8 девочек от 5 дней до 16 лет и 10 мальчиков от 11 до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 42 пациента. Выздоровели за прошедшие сутки 107 человек. Всего коронавирус преодолели 101 452 киевлян.

“Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Дарницком (91), Деснянском (89) и Оболонском (86)”, — отметил Кличко.

Дополнение

11 145 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 21 марта 2021 года.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (1117), Харьковской (879), Житомирской (814), Днепропетровской (760) и Хмельницкой (740) областях.

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