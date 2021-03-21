В Киеве за сутки 434 больных на коронавирус, умерло 28 человек - Кличко
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. За прошедшие сутки в столице обнаружили 434 больных на коронавирус. Умерло 28 человек. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.
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“434 подтвержденных случая заболевания на коронавирус за сутки в столице. Умерло 28 человек. Всего за период пандемии в городе 3062 летальных случая от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 152 637”, — сообщил Кличко.
Детали
Заболели 264 женщины, 152 мужчин, 8 девочек от 5 дней до 16 лет и 10 мальчиков от 11 до 17 лет.
В больницы столицы госпитализировали 42 пациента. Выздоровели за прошедшие сутки 107 человек. Всего коронавирус преодолели 101 452 киевлян.
“Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Дарницком (91), Деснянском (89) и Оболонском (86)”, — отметил Кличко.
Дополнение
11 145 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 21 марта 2021 года.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (1117), Харьковской (879), Житомирской (814), Днепропетровской (760) и Хмельницкой (740) областях.