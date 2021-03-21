У Києві за добу 434 хворих на коронавірус, померло 28 осіб - Кличко

Цитата

“434 підтверджених випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померло 28 осіб. Всього за період пандемії в місті 3062 летальних випадки від вірусу. А підтверджених випадків захворювання сьогодні вже 152 637”, — повідомив Кличко.

Деталі

Захворіли 264 жінки, 152 чоловіків, 8 дівчаток від 5 днів до 16 років та 10 хлопчиків від 11 до 17 років.

У лікарні столиці госпіталізували 42 пацієнта. Одужали минулої доби 107 осіб. Всього коронавірус подолали 101 452 киян.

“Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (91), Деснянському (89) та Оболонському (86)”, — зазначив Кличко.

Доповнення

11 145 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 21 березня 2021 року.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (1117), Харківській (879), Житомирській (814), Дніпропетровській (760) та Хмельницькій (740) областях.