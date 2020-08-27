В Киеве за сутки 220 случаев COVID-19, антирекорд по госпитализациям
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. В Киеве за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 220 человек, 4 больных умерли. В больницы столицы попали за прошедшие сутки 63 пациентов с коронавирусом - антирекорд. Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в социальной сети Facebook, передает УНН.
"Количество больных коронавирусом в Киеве снова увеличивается. За минувшие сутки вирус обнаружили у 220 человек. Всего коронавирус унес жизни 178 киевлян. На сегодня в столице уже 12 468 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сообщил Виталий Кличко.
Заболели: 109 женщин в возрасте от 18 до 84 лет, 101 мужчина в возрасте от 18 до 87 лет, 5 девочек от 1 до 14 лет и 5 мальчиков от 6 лет до 15.
Заболели в том числе и 10 медиков.
"Впервые у нас такое большое количество госпитализированных больных. В больницы столицы попали за прошедшие сутки 63 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей", - добавил он.
Выздоровели за сутки 68 человек. Всего коронавирус преодолели 3 975 жителей Киева.
"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 35. В Деснянском - 30. И в Подольском районе - 27 случаев", - отметил мэр.
"Угроза - не призрачная. И предотвратить ее можно, только соблюдая правила безопасности. Не пренебрегайте ими! Берегите себя! ", - отметил Виталий Кличко.
Напомним, в Украине уже 112 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 1974.