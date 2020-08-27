В Киеве за сутки 220 случаев COVID-19, антирекорд по госпитализациям

КИЕВ. 27 августа. УНН. В Киеве за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 220 человек, 4 больных умерли. В больницы столицы попали за прошедшие сутки 63 пациентов с коронавирусом - антирекорд. Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в социальной сети Facebook, передает УНН.