У Києві за добу 220 випадків COVID-19, антирекорд з госпіталізації
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. У Києві за минулу добу коронавірус виявили в 220 людей, 4 хворих померли. До лікарень столиці потрапили минулої доби 63 пацієнти з коронавірусом - антирекорд. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передає УНН.
“Кількість хворих на коронавірус у Києві знову збільшується. За минулу добу вірус виявили в 220 людей. Всього коронавірус забрав життя 178 киян. На сьогодні в столиці вже 12 468 підтверджених випадків захворювання на COVID-19”, — повідомив Віталій Кличко.
Захворіли: 109 жінок віком від 18 до 84 років,101 чоловік віком від 18 до 87 рокiв, 5 дівчаток від 1 до 14 років та 5 хлопчиків від 6 років до 15.
Захворіли, зокрема, і 10 медиків.
"Вперше у нас така велика кількість госпіталізованих хворих. До лікарень столиці потрапили минулої доби 63 пацієнти. Інші — на самоізоляції, під контролем лікарів", - додав він.
Одужало за добу 68 людей. Всього коронавірус подолали 3975 жителів Києва.
“Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі — 35. У Деснянському — 30. Та в Подільському районі — 27 випадків", — зазначив мер.
"Загроза — не примарна. І упередити її можна, тільки дотримуючись правил безпеки. Не нехтуйте ними! Бережіть себе!”, — наголосив Віталій Кличко.
Нагадаємо, в Україні вже 112 тис. випадків COVID-19, за добу - 1 974.