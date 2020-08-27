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У Києві за добу 220 випадків COVID-19, антирекорд з госпіталізації

Київ • УНН

 • 13377 перегляди

КИЇВ. 27 серпня. УНН. У Києві за минулу добу коронавірус виявили в 220 людей, 4 хворих померли. До лікарень столиці потрапили минулої доби 63 пацієнти з коронавірусом - антирекорд. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передає УНН.

У Києві за добу 220 випадків COVID-19, антирекорд з госпіталізації

“Кількість хворих на коронавірус у Києві знову збільшується. За минулу добу вірус виявили в 220 людей. Всього коронавірус забрав життя 178 киян. На сьогодні в столиці вже 12 468 підтверджених випадків захворювання на COVID-19”, — повідомив Віталій Кличко.

Захворіли: 109 жінок віком від 18 до 84 років,101 чоловік віком від 18 до 87 рокiв, 5 дівчаток від 1 до 14 років та 5 хлопчиків від 6 років до 15.

Захворіли, зокрема, і 10 медиків.

"Вперше у нас така велика кількість госпіталізованих хворих. До лікарень столиці потрапили минулої доби 63 пацієнти. Інші — на самоізоляції, під контролем лікарів", - додав він.

Одужало за добу 68 людей. Всього коронавірус подолали 3975 жителів Києва.

“Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі — 35. У Деснянському — 30. Та в Подільському районі — 27 випадків", — зазначив мер.

"Загроза — не примарна. І упередити її можна, тільки дотримуючись правил безпеки. Не нехтуйте ними! Бережіть себе!”, — наголосив Віталій Кличко.

Нагадаємо, в Україні вже 112 тис. випадків COVID-19, за добу - 1 974.

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