В Киеве за 35 дней войны родилось более 900 детей
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. В Киеве с начала войны, которую начала россия, родилось 987 детей, среди них 25 двойняшек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.
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"В Киеве за 35 дней войны с российскими оккупантами родилось 987 детей. Среди новорожденных 534 мальчика и 453 девочки. 25 двойнят", - говорится в сообщении.
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В Украине за почти месяц войны поженились 15 443 пары.
18 марта сообщали, что с начала военной агрессии россии против Украины в Киеве родилось 757 детей.