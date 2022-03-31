В Киеве за 35 дней войны родилось более 900 детей

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"В Киеве за 35 дней войны с российскими оккупантами родилось 987 детей. Среди новорожденных 534 мальчика и 453 девочки. 25 двойнят", - говорится в сообщении.

Дополнение

В Украине за почти месяц войны поженились 15 443 пары.

18 марта сообщали, что с начала военной агрессии россии против Украины в Киеве родилось 757 детей.



