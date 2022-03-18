У Києві від початку війни народилося 757 дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Від початку військової агресії росії проти України у Києві народилося 757 дітей. Про це під час брифінгу повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає кореспондент УНН.
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“У Києві за 22 доби війни народилося 757 дітей. З них 403 — хлопчики та 354 дівчинки”, — повідомив Поворозник.
Деталі
Він додав, що серед народжених у столиці є 13 двійнят.
Доповнення
В Офісі генпрокурора повідомили, що від початку війни в Україні загинуло 109 дітей, понад 130 поранено.