В Киеве с начала войны родилось 757 детей

Цитата

“В Киеве за 22 суток войны родилось 757 детей. Из них 403 — мальчики и 354 девочки”, — сообщил Поворозник.

Детали

Он добавил, что среди рожденных в столице есть 13 двойняшек.

Дополнение

В Офисе генпрокурора сообщили, что с начала войны в Украине погибло 109 детей, более 130 ранены.



