В Киеве с начала войны родилось 757 детей
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. С начала военной агрессии России против Украины в Киеве родилось 757 детей. Об этом во время брифинга сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает корреспондент УНН.
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“В Киеве за 22 суток войны родилось 757 детей. Из них 403 — мальчики и 354 девочки”, — сообщил Поворозник.
Детали
Он добавил, что среди рожденных в столице есть 13 двойняшек.
Дополнение
В Офисе генпрокурора сообщили, что с начала войны в Украине погибло 109 детей, более 130 ранены.