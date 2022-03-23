Любов перемагає: понад 15,4 тис. пар одружилися за час війни в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. В Україні за майже місяць війни одружилися 15 443 пари. Про це повідомляє Міністерство юстиції України, передає УНН.
Цитата
"15 443 закохані пари одружилися за місяць, поки в Україні йде війна", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Зазначається, що дані вказано без урахування відомостей з тимчасово окупованих територій України та територій, де ведуться активні бойові дії.
Доповнення
18 березня повідомлялося, що від початку військової агресії росії проти України у Києві народилося 757 дітей.