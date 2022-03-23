Любовь побеждает: более 15,4 тыс. пар поженились за время войны в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. В Украине за почти месяц войны поженились 15 443 пары. Об этом сообщает Министерство юстиции Украины, передает УНН.
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"15 443 влюбленные пары поженились за месяц, пока в Украине идет война", - говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что данные указаны без учета сведений из временно оккупированных территорий и территорий, где ведутся активные боевые действия.
Дополнение
18 марта сообщалось, что от начала военной агрессии россии против Украины в Киеве родилось 757 детей.