У Києві за 35 днів війни народилося понад 900 дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. У Києві з початку війни, яку розпочала росія, народилося 987 дітей, серед них 25 двійнят. Про це УНН повідомляє з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.
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"У Києві за 35 днів війни із російськими окупантами народилося 987 дітей. Серед новонароджених 534 хлопчики та 453 дівчинки. 25 двієнь", - ідеться у повідомленні.
Доповнення
В Україні за майже місяць війни одружилося 15 443 пари.
18 березня повідомляли, що від початку військової агресії росії проти України у Києві народилося 757 дітей.