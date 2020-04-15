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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 43369 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 51836 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 66298 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 66399 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 94758 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 78098 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101630 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105501 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130662 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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В Киеве уже 612 случаев COVID-19: за сутки коронавирус обнаружили у шести детей

В Киеве уже 612 случаев COVID-19: за сутки коронавирус обнаружили у шести детей

Киев  •  УНН

 • 18500 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. По состоянию на утро 15 апреля в столице зарегистрировано 612 случаев заболевания коронавирусной болезнью. За сутки было выявлено 61 нового больного - из них трое медиков, шестеро детей. Об этом сообщил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.

"Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирус, за минувшие сутки увеличилась еще на 61 человека. Из них трое медиков. По прошедшие сутки в столице, к сожалению, еще один летальный случай. Всего в Киеве уже 612 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Заболели 26 женщин в возрасте от 26 до 65 лет и 29 мужчин от 20 до 67 лет. Заболели и шестеро детей - четыре девушки и двое парней", - сказал Кличко.

По его словам, в больницы столицы госпитализировали 28 пациентов, другие лечатся на самоизоляции под контролем медиков.

Напомним, на утро 15 апреля, по данным Минздрава, в Украине зафиксировано 3764 случая COVID-19, количество смертей превысило 100.

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