В Киеве уже 612 случаев COVID-19: за сутки коронавирус обнаружили у шести детей
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. По состоянию на утро 15 апреля в столице зарегистрировано 612 случаев заболевания коронавирусной болезнью. За сутки было выявлено 61 нового больного - из них трое медиков, шестеро детей. Об этом сообщил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирус, за минувшие сутки увеличилась еще на 61 человека. Из них трое медиков. По прошедшие сутки в столице, к сожалению, еще один летальный случай. Всего в Киеве уже 612 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Заболели 26 женщин в возрасте от 26 до 65 лет и 29 мужчин от 20 до 67 лет. Заболели и шестеро детей - четыре девушки и двое парней", - сказал Кличко.
По его словам, в больницы столицы госпитализировали 28 пациентов, другие лечатся на самоизоляции под контролем медиков.
Напомним, на утро 15 апреля, по данным Минздрава, в Украине зафиксировано 3764 случая COVID-19, количество смертей превысило 100.