У Києві вже 612 випадків COVID-19: за добу коронавірус виявили у шістьох дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Станом на ранок 15 квітня в столиці зареєстровано 612 випадків захворювання на коронавірусну хворобу. За добу було виявлено 61 нового хворого – з них троє медиків, шестеро дітей. Про це повідомив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
“Кількість киян, у яких лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, за минулу добу збільшилась ще на 61 людину. З них троє медиків. За добу, що минула, в столиці, на жаль, ще один летальний випадок. Загалом у Києві вже 612 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Захворіли 26 жінок віком від 26 до 65 років та 29 чоловіків від 20 до 67 років. Захворіли і шестеро дітей — четверо дівчат та двоє хлопців”, — сказав Кличко.
З його слів, до лікарень столиці госпіталізували 28 пацієнтів, інші лікуються на самоізоляції під контролем медиків.
Нагадаємо, на ранок 15 квітня, за даними МОЗ, в Україні зафіксовано 3764 випадки COVID-19, кількість смертей перевищила 100.