В Киеве уже 294 случая COVID-19: за сутки заболело три медика - Кличко
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. В Киеве на сегодня зарегистрировано уже 294 подтвержденных случая заболевания COVID-19. За минувшие сутки заболели трое медиков. Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"Количество киевлян, которые заболели коронавирусом, за минувшие сутки увеличилась на 15 человек. Всего в столице уже 294 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Заболели еще 8 женщин в возрасте от 20 до 67 лет, 6 мужчин от 43 до 61 года, один 16-летний юноша. Среди киевлян, которые заболели за прошедшие сутки, трое медиков", - сказал мэр города.
По словам Кличко, за минувшие сутки в больницы столицы госпитализировали 8 пациентов, другие лечатся дома на самоизоляции под контролем медиков.
Отметим, по данным Минздрава Украины, по состоянию на 9:00 8 апреля, в столице было зафиксировано 256 случаев заболевания.