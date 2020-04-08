У Києві вже 294 випадки COVID-19: за добу захворіли три медики - Кличко
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. У Києві на сьогодні зареєстровано вже 294 підтверджених випадки захворювання на COVID-19. За минулу добу захворіло троє медиків. Про це заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
"Кількість киян, які захворіли на коронавірус, за минулу добу збільшилась на 15 людей. Загалом в столиці вже 294 підтверджених випадки захворювання на COVID-19. Захворіли ще 8 жінок віком від 20 до 67 років, 6 чоловіків від 43 до 61 року, один 16-річний юнак. Серед киян, які захворіли за минулу добу, троє медиків", - сказав мер міста.
Зі слів Кличка, за минулу добу до лікарень столиці госпіталізували 8 паціентів, інші лікуються вдома на самоізоляції під контролем медиків.
Зазначимо, за даними МОЗ України, станом на 09:00 8 квітня, у столиці було зафіксовано 256 випадків захворювання.