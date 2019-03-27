В Киеве утонул мужчина
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. В Киеве водолазы достали тело мужчины. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГСЧС.
"26 марта в 23:05 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о том, что в реке Десенка находится тело мужчины", - сообщили в ГСЧС.
На место происшествия прибыло дежурное отделение группы водолазно-спасательных работ аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ДСНС Украины в г. Киеве. Как оказалось, тело мужчины находилось на расстоянии 100 м от берега на поверхности воды. Спасатели с помощью водолазно-спасательного снаряжения достали тело мужчины и передали правоохранительным органам.
Сейчас причинами трагедии занимаются правоохранительные органы.
Как сообщал УНН, на Бурштынском водохранилище ищут утопленного рыбалку.