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На Бурштинському водосховищі шукають втопленого рибалку

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. В Івано-Франківській області на Бурштинському водосховищі, 15 березня, втрачено зв’язок з рибалкою, який, ймовірно, втопився. Пошукові роботи тривають. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Івано-Франківської ОДА.

На Бурштинському водосховищі шукають втопленого рибалку

15 березня надійшло повідомлення про ймовірне утоплення громадянина 1952 р. н., жителя с. Клузів Тисменицького району, з яким втрачено зв’язок під час перебування на риболовлі на каналі Бурштинського водосховища. Працівниками поліції на березі водойми виявлено речі, які належать зниклій особі.

Станом на 20 березня, водолазами Галицької РВС обстежено 4000 м. кв. та протралено 12 км дна каналу Бурштинського водосховища, особу ймовірного утопленика не виявлено.

Вчора, 21 березня, рятівники продовжили пошуки. На човні обстежено близько 16 км. плеса каналу та за допомогою квадрокоптеру обстежено близько 4 км прибережної території Бурштинського водосховища зі сторони с. Коростовичі, особу ймовірного утопленика не виявлено.

Сьогодні продовжуються пошукові роботи.

Нагадаємо, у місті Херсон, на річці Кошова перевернувся моторний човен в якому перебувало троє чоловік, одному вдалось врятуватись, двох чоловіків шукають.

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